عمرو سمير عاطف في زيارة لـ"الدحيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة جمعته باليوتيوبر الشاب أحمد الغندور، الشهير بالدحيح. وكتب عمرو سمير عاطف: "زيارة للدحيح قعدنا فيها ندح مع بعض". ونال الغندور، شهرته عبر فيديوهات قصيرة نشرها عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" في برنامجه الشهير "الدحيح"، والذي حقق ملايين المشاهدات، ليصبح واحد من أشهر اليوتيوبر في مصر والوطن العربي.

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