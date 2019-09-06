صور| هند صبري تنشر صورًا من جولتها في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هند صبري، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في مهرجان "فينيسيا السينمائي" في إيطاليا. وعلقت صبري، على الصور قائلةً: "ليالي فينيسيا عن قرب". يذكر أن الفنانة هند صبري تسلمت جائزة "Starlight Cinema award"، التي تمنحها الصحفيات الإيطاليات. وتشارك صبري حاليًا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول، والتي تم استحداثها مؤخرًا.

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