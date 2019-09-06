راجكومار راو يودّع والده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 10:41 مساءً - توفي ساتيابال ياداف والد نجم بوليوود راجكومار راو Rajkummar Rao ، عن عمر يناهز الستين عامًا أمس الخميس 5 أيلول /سبتمبر، بعد نقله الى مستشفى ميدانتا منذ 17 يومًا.



وقد أقيمت اليوم 6 أيلول سبتمبرآخر طقوس الوفاة في أرض جرادج في ميدان مادان بوري في الساعة 10 صباحًا، بحضور الأصدقاء والعائلة والمقربين.

راجكومار راو

وكانت والدة راجكومار قد توفيت في عام 2017، وعاد لاستكمال التصوير لفيلمه حينئذ "نيوتن" في نفس اليوم، وعن ذلك قال: "لقد عدت في نفس اليوم لأنني كنت أعرف أن هذا ما كانت ستحبه أمي بالنسبة لي لمواصلة التزاماتي، وإنهاء واجباتي."



وأضاف: "كانت أعظم سعادتها في الحياة هي مشاهدتي على الشاشة، وكان من الصعب علي أن أؤدّي ذلك، ولكني شعرت بوجودها يدعمني ".



وكان والد راو موظفًا حكوميًا يعمل في قسم الإيرادات، وفي مقابلة صحفية تحدث عن صعوبات عائلته في أثناء نشأته، وقال: "لمدة عامين، دفع أساتذتي الرسوم المدرسية، لكنّ أحدًا لم يثنني عن متابعة حلمي."

راجكومار راو ووالده الراحل

وفي سياق آخر، كانت إيرادات فيلم راو الأخير "Judgementall Hai Kya " ، عالية جداً حيث تخطى عتبة الـ300 مليون روبية، منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية في 26 يوليو الماضي، مع توقعات بأن يحقق نصف مليار روبية قبل رفعه من الصالات.



ويعد الفيلم التجربة الثانية التي تجمع النجمين كانجانا رانوت Kangana Ranaut وراجكومار راو، وتدور أحداثه حول قصة طفلة فَقَدت والديها في سن الطفولة، وأصيبت باضطراب عقلي لتسببها في حادث الوفاة.