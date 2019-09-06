لماذا لا ترتدي كيت وميغان المجوهرات قبل حلول المساء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 10:41 مساءً - لا يزال أفراد الأسرة الملكية في بريطانيا يتمسكون بعادات وتقاليد قديمة ، بعضها يبدو غريبًا بعض الشيء، لكنهم لم يتخلوا عنها ، ولم يتأثروا بالحياة العصرية ، التي طمست الكثير من تقاليد المجتمعات .. ومن ذلك أنّ الدوقتين كيت ميدلتون، وميغان ماركل، لا ترتديان المجوهرات قبل الساعة 6 مساءً مطلقًا.



وقالت خبيرة الإتيكيت الملكية “ميكا ماير": إنه ممنوع على نساء الأسرة المالكة البريطانية، ارتداء الماس والمجوهرات الباهظة، لتجنب الظهور المبهرج، وقد يُستثنى من ذلك الحلي الرخيصة، أو خواتم الخطوبة.



وأضافت ماير، لصحيفة “ذا صن”، أنّ مجوهرات رخيصة مثل: اللؤلؤ والتوباز والأقراط، التي لا يتجاوز سعرها 8 جنيهات استرلينية، غالبًا ما يتم ارتداؤها قبل الساعة 6 مساءً، وهو ما أسمته الخبيرة الملكية “المجوهرات صديقة الميزانية”.

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ووفقًا للتقاليد يُمنع أن ترتدي أيٌّ من نساء الأسرة البريطانية العريقة، التاج، إلا المتزوجات، لأنه علامة على أنّ السيدات مرتبطات، وهو ما يمنع أيًّا من الرجال التقرب منهن.



يشار إلى أنّ كيت ميدلتون، ارتدت تاج الأميرة ديانا، في ديسمبر 2017، عندما استضافتها الملكة في حفلة دبلوماسية، وارتدت كل من دوقة كامبريدج، ودوقة ساسكس، التيجان الفخمة في يوم زفافيهما.

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