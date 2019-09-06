نيكي ميناج تفجّر مفاجأة .. وتعتزل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 10:41 مساءً - في خبر صادم ، أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج Nicki Minaj اعتزالها الغناء من أجل "تكوين أسرة".



وبعبارة "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة" التي نشرتها عبر تويتر أعلنت ميناج، (36 عاما) إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليوناً عبر موقع "تويتر" اعتزالها علماً أنه لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة.

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وكانت ميناج أعلنت في يونيو الماضي نيتها الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي دون اعلان خبر زواجها.



وكانت نجومية نيكي سطعت قبل 10 أعوام عبر ألبومها Pink Friday ولطالما اشتهرت بخلافاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل .



وفازت ميناج بست جوائز موسيقية أميركية قبل أن تصبح ضمن لجنة تحكيم برنامج "أميركان أيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.