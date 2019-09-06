صورة.. أحدث ظهور لتامر حسني بـ"لوك جديد"

نشر نجم الجيل تامر حسني صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الفيديوهات و الصور الانستجرام. ظهر تامر حسني في الإطلالة في أحد الأفراح بلوك جديد وبشعر قصير. من ناحية اخري أعلن "تامر" من طرح فيلمه Advertisements الجديد "الفلوس" في شهر اكتوبر المقبل في جميع دور العرض السينمائي. الجديد "الفلوس" في شهر اكتوبر المقبل في جميع دور العرض السينمائي. فيلم "الفلوس" من بطولة كلا من: تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ونانسي صلاح ومحمد سلام وآخراون، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق. سلام وآخراون، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق. يشار الي ان اخر اعمال تامر حسني السينمائي فيلم "البدلة" مع النجمة امنية خليل وأكرم حسني وماجد المصري وإخراج محمد جمال العدل.

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