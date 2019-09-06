في يوم واحد.. "بعشق تفاصيلك لنجوي كرم تتخطي نصف مليون مشاهدة

طرحت النجمة اللبنانية نجوي كرم امس أغنية جديدة بعنوان "بعشق تفاصيلك" علي طريقة الفيديو كليب. وتخطت الأغنية الحاجز نصف المليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها وذلك عبر قناة الرسمية لقناة روتانا باليوتيوب. روتانا باليوتيوب. الأغنية من كلمات أحمد ماضي ومن ألحان عادل العراقي وتوزيع موسيقي طوني سابا وماستر محمد المقهور، وإخراج وليد ناصيف.

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