فنانة خليجية تثير الجدل بعرض صور زفافيها الأول والثاني.. وهذا ما فعلته ارضاء لزوجها الثالث!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 09:56 مساءً - فاجأت الفنانة الكويتية أبرار متابعيها بنشر صور تعود إلى حفلي زفافها الأول والثاني. وعرضت من خلال مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها الأول محققة أكثر من 72 ألف مشاهدة.

كما انتشر مقطع مصور آخر ظهرت فيه الفنانة وهي تعرض صوراً من حفل زفافها الثاني. وبدت في إحداها إلى جانب والدتها. ولفتت الأنظار بشكلها حيث ركزت الكثير من التعليقات على أن تغييراً كبيراً طرأ عليه.



كذلك تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ثالثاً أشارت فيه أبرار إلى أنها عصرت على الصور وأنها قامت بتمزيقها احتراماً لزوجها الحالي. كما كشفت صوراً قديمة أخرى لها، لافتة إلى أنها تعشق التصوير.

وحقق هذا المقطع أكثر من 124 ألف مشاهدة واعتبر الكثير من المتابعين أنها كانت أكثر جمالاً مما هي عليه اليوم.

ويشار إلى أن الفنانة تزوجت 3 مرات وأنجبت من زواجها الأول ابنتيها ملاك وزهراء، ومن الثاني ابنتيها آية وفاطمة. كما رزقت خلال زواجها الحالي بابنها يوسف.