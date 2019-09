شخص إسترالي يغتصب ابنته ويسبب لها اضطراب عقلي

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 09:56 مساءً - حكمت ​المحكمة الإسترالية​ بسجن ريتشارد هاينز الذي يبلغ من العمر 74 عاما مدة خمسة وأربعين عاما، وذلك بعد ان ادّعت عليه ابنته جيني هاينز (49 عاما) باغتصابها وتعذبيها.

وفي التفاصبل ان جيني عانت من ​الاغتصاب​ من قبل أبيها منذ طفولتها الى ان بلغت الـ 11 عاما، ونتيجة لذلك اصبح عندها اضطراب عقلي عبارة عن تعدد الشخصيات.

وعند ادلائها بشهادتها امام المحكمة، اختلقت لنفسها 33 هوية مختلفة، وذلك من اجل تذكر الأحداث التي حصلت معها، والتي هي عبارة عن جحيم أدخلها به والدها.

Incest victim Jeni Haynes arrives at Downing Centre District Court, Sydney, Friday, May 31, 2019. Jeni Haynes’ ‘alter’ personalities will read their victim statements after years of sexual abuse by her father Richard Haynes, who has pleaded guilty to 25 sex offences against his daughter in the 1970s/80s. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING