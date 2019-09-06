مشهدٌ رومانسي بمسلسل "جمان" يُثير سُخريةً وانتقاداتٍ.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمضِ سوى عدةُ حلقاتٍ على انطلاق المسلسل الكويتي "جمان" والذي يُؤدي بطولته نور الغندور ومهند الحمدي، حتى طالت الانتقادات إحدى مشاهده الرومانسية وأثار حالةً من الجدل حوله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا من المسلسل يظهر فيه بطل المسلسل هشام "مهند الحمدي" وهو يتحدّث مع زميلته جمان "نور الغندور" ويُعلن فيه لأولِ مرة عن حُبه لها من خلال التلميح بغيرته عليها بسبب مكياجها الثقيل، إذْ طلب منها ألا تضع أحمر الشفاه بلونٍ داكن لأنه ملفتٌ للغاية ولا يناسب أجواء الجامعة، وحينها يقتطع هشام ورقًا من دفتر المحاضرات لتزيل به جمان أحمر الشفاه بعد عدم عثورها على مناديل بقربها وتقوم بإزالته فورًا.

وتصدّر هذا المشهد منصّات التواصل مع الكثير من التعليقات الساخرة بسبب طريقة مسح أحمر الشفاه، فيما عبّرت الكثير من الفتيات عن استيائهنّ من تدخل هشام في مكياج جمان واستنكرنَ استجابتها لطلبه، معتبراتٍ أنّه لا يحق له التدخل في أمورها وإجبارها على فعل هذا الشيء.

يُذكر أن الشائعات لاحقت نجمي المسلسل نور العندور ومهند الحمادي قبل انطلاقه والتي أفادت أغلبها بزواجهما غير المعلن بسبب كثرة مقاطع الفيديو التي كانا ينشرانها من كواليس العمل ويظهر بينهما الانسجام، وهو الأمر الذي نفته نور في لقاء معها، فيما اعتبر البعض أنَّ الثنائي نور ومهند تعمّدا نشر تلك المقاطع وإطلاق تلك الشائعة من أجل الترويج للمسلسل.

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وتدورُ أحداث المسلسل في قالبٍ رومانسي مثير حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال.