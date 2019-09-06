شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشاركة المصرية بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته السادسة والعشرين التي ستنطلق يوم 10 سبتمبر مسرحيتان تمثلان مصر في المهرجان، ومسرحية أخرى إنتاج مشترك مصري سعودي تونسي علي هامش المهرجان .



مسرحية بهية للمخرجة كريمة بدير

وتشارك الفنانة والمخرجة كريمة بدير بمسرحيتها " بهية " لفرقة فرسان الشرق للتراث عن رواية نجيب سرور ( ياسين وبهية ) والموال الشعبى ( يا بهية وخبرينى )، والعرض تدور فكرته حول قصة بسيطة تطمح فى أن تجيب عن السوال المطروح فى الموال الشعبى عمن قتل ياسين؟ وذلك بأن نحدد من قاتل ياسين الذى يسأل عنه الموال الشعبى في لهفة بعد أن فجعت خطيبته وحبيبته ( بهية)، وقد جزم نجيب سرور فى مسرحيته بأن ( الباشا) الإقطاعى المسيطر على الناحية هو الذى قتل ياسين، لأنه حرك أهل القرية وقادهم لإحراق قصر الباشا؛ إنتقاماً لخطيبته وحبيبته ( بهية ), التى كان زبانية القصر يسعون لادخالها فى هذا القصر حيث ينتظرها المصير المحتوم من هتك للعرض, وكانت هذة المحاولة هى الشرارة التى أشعلت نار الثورة الموجودة فى قلوب أهل القرية ضد مظالم الإقطاع وقسوته وجبروته.



مسرحية انتحار معلن مشاركة مصرية سعودية تونسية

أما العرض الثاني المشارك في المهرجان هو " ديستوبيا "إخراج محمد الخشاب لفرقة جماعة تفرد للفنون والمسرح والعرض يطرح فكرة "إلي أين يأخذنا عصر الآلة ؟ " ما بين التناقضات التي يعيشها الإنسان بين سيطرة الآلة و تجميد المشاعر الانسانية , بين التعبير عن حقيقة المشاعر وصورتها (ديستوبيا) في حين يخون الإنسان خياله وأفكاره ونفسه من أجل الإستقرار وليس الطموح .

Advertisements



العروض المصرية بمهرجان المسرح التجريبي

اما العرض الثالث وهو علي الهامش " انتحار معلن " تأليف الدكتور والكاتب السعودي سامى الجمعان واخراج مازن الغرباوى وبطولة الممثلة التونسية مني التلمودي وهو نتاج مشروع مسرحي جديد عربي الهوية، تنهض رؤيته على الشراكة المسرحية العربية المُستدامة بين المسرحيين العرب وذلك عن طريق إنتاج عروض مسرحية عربية شرطها الرئيسي مشاركة مسرحيين من مختلف الدول العربية في العمل الواحد، حسبما يَتَطَلَبُه العمل المُنتج، ولغرض أسمى يتمثل في "تفعيل الجانب الوحدوي العربي عبر فن المسرح حيث جاء التأليف سعوديًا والإخراج مصريًا والتمثيل تونسيًا، مع فريق عمل من تونس ومصر، وتعتبر هذه المسرحية هي النموذج التجريبي الأول لفكرة ATPA القائمة على الشراكة العربية في إنتاج عروض مسرحية.

يذكر أن لجنة اختيار العروض المصرية تكونت من الكاتب الكبير كرم النجار رئيسا للجنة وعضوية كل من الدكتورة سامية حبيب والدكتور محمد سمير الخطيب والمخرجة عبير علي والناقد باسم صادق .