شكرا لقرائتكم خبر عن مُطلقة ولديها ابنتين.. تعرف على تفاصيل شخصية نجلاء بدر فى "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة نجلاء بدر شخصية ناظرة مدرسة خلال أحداث مسلسل "شبر مية" وطليقة الفنان مراد مكرم ولديها ابنتين وتعانى معهم خاصة وأن بناتها في مرحلة المراهقة، كما تعانى بعد الطلاق فى علاقتها مع طليقها.

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "أبو جبل" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد وضيف الشرف النجم حسن حسنى.