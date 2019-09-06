شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب ضيف مهرجان Festival du Cinéma Américain بدورته الـ 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان " Festival du Cinéma Américain " لعام 2019 أن النجم العالمي جوني ديب سيحل ضيفا علي المهرجان بدورته الـ 45، والمقرر إقامته فى الفترة من اليوم اليوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري و يستمر حتي 15 سبتمبر الجارى .

ومن المقرر أن يحضر جوني ديب العرض الأول لفيلمه الجديد " Waiting for the Barbarians " و يتواجد مع ديب علي السجادة الحمراء النجم العالمي مارك رايلانس.

يذكر ان فيلم " Waiting for the Barbarians " يشارك جوني ديب في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من ابرزهم مارك رايلانس و روبيرت باتينسون

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