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شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب ضيف مهرجان Festival du Cinéma Américain بدورته الـ 45 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان " Festival du Cinéma Américain " لعام 2019 أن النجم العالمي جوني ديب سيحل ضيفا علي المهرجان بدورته الـ 45، والمقرر إقامته فى الفترة من اليوم اليوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري و يستمر حتي 15 سبتمبر الجارى .
ومن المقرر أن يحضر جوني ديب العرض الأول لفيلمه الجديد " Waiting for the Barbarians " و يتواجد مع ديب علي السجادة الحمراء النجم العالمي مارك رايلانس.
يذكر ان فيلم " Waiting for the Barbarians " يشارك جوني ديب في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من ابرزهم مارك رايلانس و روبيرت باتينسون
جوني ديب
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