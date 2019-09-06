شاهدوا فنانة خليجية تثير موجة غضب بسبب رفضها لقاء عرب وخليجيين أثناء السفر.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 08:48 مساءً - أشعلت الفنانة الكويتية سارة القبندي موجة غضب بسبب ما قالته عن لقاء العرب والخليجيين في وجهة سفرها.

واشارت في مقطع فيديو إلى أنها سافرت إلى تايلند، لافتة إلى أن أسعار السلع في المنطقة التي أقامت فيها رخيصة جداً.

وتذكرت أن والدتها كانت تأتي بها وبأشقائها إلى هذا البلد بسبب ذلك. كذلك لفتت إلى أن مكان اقامتها نظيف وجميل وأنها أحبته كثيراً.

Advertisements

وفي المقابل أحدثت ضجة كبيرة بعدما أشارت إلى الهدوء الذي يعم المكان لافتة إلى أن ما يبحث عنه كل الخليجيين هو عدم وجود خليجيين وعرب. وأوضحت أنها تريد من خلال ذلك الشعور بأنها سافرت إلى بلد آخر.

وتابعت أنها التقت أسرتين سعوديتين فقط. ورغم التوضيح لم تسلم من التعليقات السلبية التي وصلت إلى حد الانتقاد اللاذع.

ومما جاء فيها: “الله يعز الخليج والخليجين منكم ومن أشكالكم” و”تتميز ما فيها عرب؟ يعني الواحد ما يدري شيعلق على هالجملة والله” و”والله ماكبر زنودك الا فلوس الخليجيين يا قليلة الأدب” و”منو بيفزعك غير الخليجي اذا صار لك شي بره البلاد؟”.