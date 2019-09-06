شاهدوا زوجة كاظم الساهر الأولى بفيديو يشعل الانترنت.. وماذا عن خطيبته التونسية؟

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 08:48 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لزوجة الفنان العراقي كاظم الساهر الأولى، وذلك خلال تواجدها قبل أسبوع في حفل زفاف ابنها عمر في أحد الفنادق في الرباط.

وكانت قد ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.

ماذا قال كاظم الساهر عن طلاقه من ام وسام؟ وعن العزوبية وعن انفصاله عن خطيبته التونسيّة سارة؟