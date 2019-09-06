كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 08:48 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لزوجة الفنان العراقي كاظم الساهر الأولى، وذلك خلال تواجدها قبل أسبوع في حفل زفاف ابنها عمر في أحد الفنادق في الرباط.
وكانت قد ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.
ماذا قال كاظم الساهر عن طلاقه من ام وسام؟ وعن العزوبية وعن انفصاله عن خطيبته التونسيّة سارة؟
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا زوجة كاظم الساهر الأولى بفيديو يشعل الانترنت.. وماذا عن خطيبته التونسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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