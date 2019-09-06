أيمن رضا يُهاجم باسم ياخور بعد المصالحة بلفظ "بذيء"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الفنان السّوري أيمن رضا مواطنه باسم ياخور عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، موجهًا له شتيمة غير لائقة.

وكتب رضا على حسابه: "باسم ياخور حل عن (..).. لسه كل شغله مقلعطة بتلزقها فيني لحد الأن ماعم أرضى رد، بدك تنجح برنامجك مو على حسابي".

جاء هجوم أيمن رضا ردًا على الجواب الذي أدلى به باسم ياخور ضمن حلقة برنامج "أكلناها".

وقال باسم ياخور في ردّه على سؤال الشيف انطوان، "مين هو الصديق اللي بتقرف تاكل معو"، ليجيب ياخور أن هذا الصّديق هو أيمن رضا، وقال: "لأنه أيمن بياكل بدون اتيكيت"، ما أثار غضب رضا.

وسبق أن حل الفنان أيمن رضا ضيفًا مع باسم ياخور في برنامج "أكلناها"، وشهدت الحلقة مصالحة بين النجمين بعد عتاب حاد وصل إلى طريق مسدود بينهما وذلك بعد أن طلب رضا إغلاق النقاش الذي احتدم بينهما حول مفهوم الصداقة في الوسط الفني.