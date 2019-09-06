نيكي ميناج تصدم الجمهور: سأعتزل لتكوين أسرة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج اعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة"، وذلك عبر رسالة وجهتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليوناً عبر موقع "تويتر"، رغم أنها لم تعلن شيئاً رسمياً عن زواجها من قبل. وكتبت في تغريدتها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

وشكّل هذا الخبر مفاجأةً للجمهور رغم أنها قالت في شهر يونيو الماضي أنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي. ولقد أقدمت فعلياً في شهر أغسطس على تغيير اسمها على "تويتر" إلى "مدام بيتي"، لكنها لم تؤكد زواجها.

Advertisements

يشار إلى أن نجم ميناج سطع قبل نحو 10 أعوام، بفضل ألبومها Pink Friday. وهي تشتهر بتعليقاتها الصريحة وبشعرها المستعار الملوّن وصورها الجريئة. علماً أنها دخلت بالعديد من الخلافات والمواجهات مع مغنيين آخرين.

الجدير ذكره أنها فازت بـ 6 جوائز موسيقية أميركية، قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في برنامج المواهب "American Idol". كما أُدرِجَت في قائمة مجلة Time لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2016.