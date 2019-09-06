شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد يكشف عن مشروع سينمائى مع المخرج رامى رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان عمر السعيد عن مشروع سينمائى جديد يجمعه بالمخرج رامى رزق الله من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع انستجرام، تم تصويره فى العاصمة الإنجليزية، لندن حيث تواجد الثنائى هناك فى الأيام الماضية لتصوير هذا الفيديو قبل الشروع فى تنفيذ الفيلم.

وتواجد رامى رزق الله وعمر السعيد فى لندن لمعاينة أماكن التصوير هناك وتصوير مادة خاصة بالفيلم كتجربة للأماكن هناك، وذلك للاستعانة بها فى أحداث الفيلم المقرر بدء كتابته خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيداً للبدء فى تحضيراته.

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وكان آخر أعمال عمر السعيد فى السينما فيلم "مش رايحين فى داهية" اخراج أحمد صالح وشارك فى بطولته بشرى ومى سليم وريم مصطفى ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسنى، اضافة إلى ظهوره كضيف شرف فى فيلم "هروب اضطرارى" مع أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل وإخراج أحمد خالد موسى.