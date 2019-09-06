شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مليون جنيه تجعل عيد الأضحى الموسم الأكثر حصداً للإيرادات فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر ويومين فقط مرت على انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائى، استمرت خلاله السينما فى طفرتها الكبيرة على مستوى شباك التذاكر والتى بدأت فى الثلاث سنوات الماضية، بتحقيق الأفلام ايرادات كبيرة وقياسيه وفى كل موسم سينمائى جديد يتم كسر هذه الأرقام وتحقيق أرقام قياسية جديدة، إلى أن وصلنا إلى عيد الأضحى السينمائى 2019 والذى أصبح الموسم الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما بعد حصدت فيه الأفلام أكثر من 220 مليون جنيه متخطياً بذلك موسم عيد الفطر الى حققت أفلامه 215 مليون جنيه.

وشهد عيد الأضحى السينمائى هذا العام منافسة بين 5 أفلام 4 منهم لنجوم كبار فى عالم السينما وشباك التذاكر وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمى ومحمد رمضان ومحمد سعد، ورغم ذلك استحوذ فيلمين فقط على 80 % من اجمالى الايرادات وهما "الفيل الأزرق2" و"ولاد رزق 2" محققين العديد من الأرقام القياسية والتى جعلت محصلة الموسم الاجمالية من الايرادات إلى 220 مليون قابلة للزيادة فى الفترة الأخيرة، وجاءت ايرادات كل فيلم كالتالى.

"الفيل الأزرق 2"

وصل إجمالى ما حققه إلى 94 مليون و 500 ألف جنيه فى 6 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 25 من شهر يوليو الماضى، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوى، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"ولاد رزق 2"

حصد 85 مليوناً و 800 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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"خيال مآتة"

حقق اجمالى ايرادات وصلت الى 33 مليونا و 200 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

"الكنز 2"

حقق اجمالى ايرادات 5 مليوناً و 500 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، وهو إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.

"أنت حبيبى وبس"

حقق اجمالى ايرادات 2 مليون 700 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.