شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيكول سابا تظهر مهاراتها فى لعبة "الطاولة" مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النجمة اللبنانية نيكول سابا مهاراتها فى ممارسة لعبة "الطاولة" فى مباراة ساخنة مع زوجها الفنان يوسف الخال، بعد أن نشرت فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو الفيديو الذى نال إعجاب متابعينها وتمنوا لها الفوز.

وأحيت نيكول سابا مؤخراً حفلاً غنائيا ضخما داخل أحد شواطئ الساحل الشمالى بمصر، ضمن الحفلات والسهرات الصيفية التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية وأشعلت الأجواء بأشهر أغنياتها ووصلات الرقص المتتالية.