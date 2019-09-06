شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. العرض العالمى الأول للفيلم المصرى بعلم الوصول فى "تورونتو السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم الجمعة العرض العالمي الأول لفيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وذلك ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين، ومستقبل السينما العالمية، ومن المقرر أن يعاد عرض الفيلم يوم السبت 7 سبتمبر والأحد 15 سبتمبر.

فيلم "بعلم الوصول" يحكي قصة هالة، التي تعاني الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

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بعلم الوصول من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر.

وفي سياق متصل يشهد المهرجان عرض فيلم اللبناني 1982 للمخرج وليد مؤنس ، والذي تدور أحداثه فى صيف عام 1982، وبينما كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة فى مدرسة آمنة متوارية فى رحاب الجبال المُطلة على بيروت، ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته فى نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها.