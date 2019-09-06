شكرا لقرائتكم خبر عن "ديمى لوفاتو" تصدم جمهورها على إنستجرام: خدعتكم بصور "معدلة" لترونى جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة العالمية "ديمى لوفاتو" عن أحد أسرارها فى "تدوينة" على صفحتها على إنستجرام، معلنة أنها كانت تجرى تعديلات على كل صورها قبل نشرها على مواقع التوصل الاجتماعى لتبدو جميلة فى أعين المتابعين، معترفة أن هذا لم يكن جمال جسدها الحقيقى، وأنها مصابة بـ"السيلوليت".

وأعلنت "لوفاتو" عن اتخاذها قرارا جديدا تجاه صورها التى تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها لن تجرى تعديلات للتجميل على صورها مرة اخرى، وكشفت من خلال صورة جديدة لها عن أنها تعانى من "السيلوليت"، وأنها ظلت لسنوات تسعى لإخفاء ذلك من خلال إجراء تعديلات على الصور قبل نشرها.

وقالت البرتغالية الشابة: "السيلويت هو أكبر مخاوفى، وظللت طويلا أشعر بالخجل من جسدى، وأجرى تعديلات على صورى، حتى يراها الجميع ويظن أنى أمتلك جسدا جميلا ومثاليا، ولكن هذا لم يكن أنا، بل كانت صورى".

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تدوينة ديمى لوفاتو وأكدت فى منشورها على صفحتها الرسمية على انستجرام، "سأبدأ صفحة جديدة أكون فيها حقيقية بدلا من إرضاء معايير لا تمثلنى، لم أعد أشعر بالخجل أو خائفة، وفخورة بجسدى الذى مر بأزمات كثيرة وسيظل يفاجأنى حتى أضع مولودى يوما ما".

واختتمت تعليقها بأنها تسعى لأن تكون ملهمة لأخرين بأن يكونوا فخورين بأجسادهم، وحققت التدوينة تفاعلا واهتماما كبيرا من المتابعين على انستجرام، وحازت على أكثر من 6.5 مليون إعجاب خلال 12 ساعة فقط.