سعد الصغير يحيى حفلا غنائيا فى الزمالك..اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الشعبى سعد الصغير حفلا غنائيا، اليوم الجمعة فى أحد أماكن السهر بالزمالك، وسيقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

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