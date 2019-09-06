شكرا لقرائتكم خبر عن "بعشق نظرات عيونك".. ديانا كرزون تطرح "هيدا الحكى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون أحدث أغانيها بعنوان "هيدا الحكى"، من كلمات الشاعرة حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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ويقول مطلع الأغنية : "بحبك بعشق قلبك ، بعشق نظرات عيونك ، بموت فيكي بجن عليكي ، بضيع من دونك ، هيدا الحكي اللى بحب منك أسمعو ، كل يوم كل يوم ، دلعني دللني وغنجني ، اوعا تزعلني ، دوبني بالحنية ، غرقني حب غرقنى".



ديانا كرزون

وبمجرد طرح الأغنية لاقت نجاح وإعجاب الكثير من جمهور النجمة الأردنية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة ونجاح كبير مع انتشارها.



ديانا كرزون

" هيدا الحكى " من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة والرومانسية التى صيغت كلماتها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات الشاعرة اللبنانية حياة أسبر، وألحان الملحن فضل سليمان/ وقام بتوزيعها موسيقياً الموزع عمر الصباغ ، وميكس و ماسترنج استديو عمر صباغ ، كما شارك عدد من الموسيقين بهذا العمل : " جيتار" ارمين ، " ناي " ماهر العلي " صولو " سليم محلا " بزق " حسن ساز واختارت كرزون الظهور بصورة غلاف أغنية هيدا الحكى بفستان من أزياء يوسف الجسمى.