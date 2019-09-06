شيري عادل على البحر في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة، ظهرت فيها بلباس البحر، وسط الصخور.

غير أن "شيري" لم تعلق على الصور، التي نالت إعجاب محبيها ومتابعيها.

وكان آخر أعمال الفنانة شيري عادل، مسلسل "السهام المارقة" حيث شاركت بدور "مريم"، من بطولة هاني عادل وشريف سلامة، وإخراج محمود كامل.