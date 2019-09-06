الليلة.. العرض الأول لفيلم "بعلم الوصول" في مهرجان تورنتو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توجهت الفنانة بسمة، أمس الخميس، إلى مدينة " تورنتو" بكندا؛ لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها "بعلم الوصول"، ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ "44"، ضمن قسم "اكتشافات".

ونشرت بسمة صورة لها من كواليس الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الليلة العرض العالمي الأول لفيلم بعلم الوصول، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، يارب خير".

يحكى الفيلم قصة "هالة"، التي تعاني الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي فى الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

"بعلم الوصول" من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته: بسمة، وبسنت شوقي، ومحمد سرحان، ورفل عبدالقادر.