حازم سمير لـ"الخليج 365": "بلا دليل" تجربة جديدة على الدراما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان حازم سمير، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير نصف مشاهده في مسلسل "بلا دليل"، مشيرًا إلى استعداده للسفر خارج القاهرة الأيام المُقبلة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية بالعمل.

وأضاف حازم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجسد شخصية طارق، الذي تربطه علاقة قوية بمجموعة من أصدقائه تشبه علاقة الأخوة، حتى ينقلب الحال بينهم بسبب العمل والمصالح الشخصية.

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وتابع: "بلا دليل، يعد التجربة الأولى التي تجمعني بالمخرجة منال الصيفي، وفي هذا المسلسل تقدم شغل على مستوى عالي جدًا، وكانت متحمسة لي جدًا، والشغل معها جميل وله متعة مختلفة، خاصة عندما يكون المخرج مؤمن بممثل في دور يقدمه، وقتها تزيد حالة التفاهم والتناغم بينهما خلال مراحل التصوير، وهو ما سيظهر عند عرض المسلسل".

وأضاف:"إنجي علاء، كتبت سيناريو بلا دليل، بطريقة حلوة ورائعة، جذبتني لقراءته، ولغة الحوار بين الشخصيات جميلة، والحبكة الدرامية تم صبغها بطريقة احترافية، وأعتبر أن العمل تجربة جديدة على الدراما المصرية".

"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة، بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبدالناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي .