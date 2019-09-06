كرم جابر عن أحمد زاهر: بجب ضحكته الحلوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المصارع العالمي كرم جابر صورة تجمعه بالفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، من حفل تكريم نجوم الدراما في مهرجان "همسة"، الذي أقيم الأربعاء الماضي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعلق كرم على الصورة "الفنان الجميل أحمد زاهر، أنا بحب تمثيله وضحكته الحلوة".

يُذكر أن مهرجان "همسة" كرّم عدد كبير من الفنانين، منهم: هاني سلامة، محمد صبحي، هبة مجدي، إدوارد، حسام داغر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، أحمد نبيل، هنادي مهنى، أحمد زاهر، يوسف شعبان، محمود البزاوي.

وشارك كرم جابر، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي ‏‏عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.‏