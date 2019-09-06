مي كساب تكشف عن شخصيتها في "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مي كساب عن الشخصية التي تلعبها في مسلسل "اللعبة" ، الذي يقوم ببطولته الفنان شيكو والفنان هشام ماجد.

ونشرت مي صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي كثيف، وعلقت: "شيماء قريبًا في اللعبة".

وتنتظر مي كساب عرض مسلسلها الجديد "اللعبة" في أكتوبر المُقبل، والمسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، ومن إخراج معتز التوني.

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