"مالمو السينمائي" يكشف عن بوستر دورته التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن بوستر دورته التاسعة التي من المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المُقبل في المدينة السويدية.

كان المهرجان أعلن في يوليو الماضي عن اختيار "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي؛ ليكون فيلم افتتاح الدورة الجديدة.

"في عينيا" إخراج نجيب بلقاضي وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج. وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.