"بتمنالكم الخير".. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة خاصة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب تامر تعليقًا على صورة له: "يا جماعة أنا بشوف تعليقاتكم على قد ما بقدر، وكل حد فيكم بيكتبلي قد إيه هو بيحبني، والله ببتسم وبدعيله في سري، وربنا عالم بكدا، وببقى نفسي أدخل أرد على كل الناس، بس لو رديت على حد الباقي هيزعل وما شاء الله عددنا هنا كبير".

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وأضاف: "بس أنا واثق انكم عارفين، إنتوا إيه عندي، عشان محبتكم دي، مكنتش هتبقى بالقوة دي إلا لو من جواكم متأكدين إني بحبكم وبتمنالكم الخير كأحد أفراد أسرتي، شكراً على كل كلامكم ودعمكم، ألف شكر يا أغلى الناس".

يُذكر أن تامر حسني، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائي له.