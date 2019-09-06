حوار| كريم قاسم: حذف 45 دقيقة من "ولاد رزق2" لصالحه.. والمنصات الالكترونية هي المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

رغبته في تكرار التعاون مع المخرج طارق العريان، ومقابلة زملاء باتوا أصدقاء للمرة الثانية، وارتباط الجمهور بـ"ولاد رزق" وما حققه الجزء الأول من نجاح كانت دوافعه للموافقة على المشاركة في الجزء الثاني، هو رمضان رزق "الفنان كريم قاسم"، الذي أكد أن مشاهده مع الفنانة غادة عادل كان هدفها إضفاء روح من البهجة على الفيلم، وأن تصويرها احتاج مجهودًا كبيرًا حتى يستطيع الجميع السيطرة على أنفسهم لمنع الضحك الذي وصفه بالهستيري.

كريم ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني من فيلمه "أوقات فراغ"، كما يتمنى أن ينال مسلسل "مملكة إبليس" عند عرضه في شهر أكتوبر المُقبل إعجاب الجمهور. "الخليج 365" التقى كريم وكان لنا معه الحوار التالي..

"ولاد رزق 2" حقق نسبة مرتفعة من الإيرادات.. هل كنت تتوقع هذا النجاح؟

كل فريق الفيلم كان يتوقع أن يحقق نجاحًا نسبيًا قبل طرحه، لكن لم نتخيل حجم الإيرادات، وأنه سيكسر الأرقام القياسية في ظل المنافسة القوية التي شهدها موسم عيد الأضحى السينمائي، وتوقعاتنا بنجاحه كانت مبنية على لهفة الجمهور على مشاهدة الجزء الثاني، وانتظارهم له بفارغ الصبر، وهو ما لمسناه من تعليقاتهم.

وكيف ترى فكرة تقديم جزء ثالث من الفيلم؟

سيكون هناك جزء ثالث لأن الفكرة تحتمل ذلك، وأنا بشكل عام لست ضد فكرة الأجزاء مع الأفلام التي تصلح حكايتها لتقديمها في أكثر من جزء.

ما الذي تشترطه للتواجد في "الشايب- ولاد رزق"؟

لا أستطيع التفكير حاليًا في الموضوع واتخاذ قرار قطعي بشأنه، الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وقد يحتاج الأمر لعامين.

نعود للجزء الثاني.. ما الذي شجعك على قبول المشاركة فيه؟

نجاح الجزء الأول واهتمام الجمهور به، ورغبتي في تكرار التعاون مع أستاذ طارق العريان، فالجزء الأول كان بالنسبة لي من أجمل التجارب التي عشتها، كذلك سعدت جدًا بالتعاون مع ممثلين باتوا أصدقاء مع الوقت مثل أحمد عز وعمرو يوسف، وكنت على معرفة قبل الفيلم بأحمد داوود وأحمد الفيشاوي، فتحمست لمقابلتهم مرة أخرى.

الفيلم حُذف منه حوالي 45 دقيقة بينها مشاهد لك.. ألم تشعر وقتها بالضيق؟

المخرج طارق العريان شاكرًا تحدث معي عن المشاهد التي تم حذفها، وشرح لي وجهة نظره واقتنعت جدًا، وعلى نفس قدر شعوري بالضيق بسبب المجهود الذي بذلناه أثناء التصوير، شعرت أن ما حدث في صالح الفيلم ككل، ففي حال استغراق الفيلم لساعتين ونصف قد يتسلل الملل للجمهور، كما أن الأمر كان سيؤثر حتمًا على الإيرادات لأن عدد حفلات العرض ستقل حفلة يوميًا، وبشكل عام فكرة وجود مشاهد تُحذف أثناء عملية المونتاج أمر يعرفه كل من يعمل بالمجال ويتعرض له كل الممثلين، وليس هناك فيلم عملت به إلا وكان يتم حذف بعض مشاهده.

ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير "ولاد رزق 2"؟

ظروف تصوير الفيلم نفسها كانت صعبة، كنا نصور في درجة حرارة 41 و42 بملابس شتوية، وفي أحيان أخرى اضطررنا للتصوير في درجة حرارة منخفضة بملابس أقل مما يحتاجها مثل ذلك الطقس، لكن كل التعب ينتهي ولا نتذكره بعد نجاح العمل وإعجاب الجمهور به.

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مشاهدك مع الفنانة غادة عادل كانت مصدر للضحك في قاعات العرض.. فهل قصدتم خروجها بهذا الشكل؟

هذا هو الهدف منها، الحمد لله المشاهد كان دمها خفيف، وساعد في خروجها بشكل سلس أنني وغادة التقينا في تصوير مسلسل "مملكة إبليس" قبل تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، واستمر التصوير حوالي 5 أشهر، فنشأت بيننا صداقة خاصة وأنها في المسلسل تلعب دور شقيقتي الكبرى التي ربتني، لذلك تصوير مشاهدنا في الفيلم كان مريح، وأعتقد أن في حال تقديم نفس المشاهد مع أي ممثلة أخرى سيكون الأمر ثقيل ولم يكن ليخرج بنفس الصورة، "كان فيه ضحك هستيري أثناء التصوير كنا بنحاول نمسك نفسنا".

وما هي "مملكة إبليس"؟

مملكة إبليس هي حارة "الحدأ" والتي أعتبرها عالم مواز، يسكنها أشخاصَا لم يخرجوا منها، وشاهدة على صراع متأصل بين 3 عائلات، هي: عائلة أزهار وتجسد دورها غادة عادل، حنية وتلعب شخصيتها رانيا يوسف وكاسيا وتؤديها سلوى خطاب، وجزء من المسلسل تدور أحداثه في "فلاش باك" بممثلين مختلفين.

ما الذي جذبك في "مملكة إبليس"؟

أعجبني أن الأحداث تدور في عالم ساحر جدًا، أخذتني بخيالي لعالم موازٍ، إلى جانب أنني كنت أتمنى العمل مع الكاتب محمد أمين راضي؛ لأنه يكتب شخصياته بكشل "حلو" جدًا، ويعرف كل دوافع الشخصيات وتاريخها، ويخلق صراعًا بينها، ونادرًا ما يجد الممثل سيناريو يضم كل هذه التفاصيل ومكتوب بسلاسة ووضوح، وفي نفس الوقت واضح جدًا كيف تتحدث كل شخصية، على عكس أعمال أخرى نجد كل الشخصيات فيها تتحدث بلسان واحد، بدون النظر للفوارق التي بينها اجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا، لكن في "مملكة إبليس" لكل شخصية عالمها وطريقة كلامها ومفرداتها، وهو ما أبهرني.

ومتى سيتم عرض "مملكة إبليس"؟

شهر أكتوبر المُقبل على منصة شاهد.نت.

كيف ترى قرار العرض على منصة الكترونية بعيدًا عن الشكل التقليدي "التليفزيون"؟

المسلسل سيُعرض بعد شهرين تقريبًا من عرضه على "شاهد" على القنوات الفضائية، ولا أخاف أن تتأثر نسب مشاهدته، وأرى ان عرضه على المنصة إيجابي جدًا وهي تجربة لم أخوضها من قبل، المنصات هي المستقبل، وشكل مواكب للعصر، ونحن كممثلين علينا أن نواكب التطور الذي يعيشه العالم، ولا نلتزم فقط بالتليفزيون التقليدي، الدنيا تتغير وشركات الإنتاج مدركة ذلك، وأنا متحمس جدًا.

إلام وصل التحضير للجزء الثاني من "أوقات فراغ"؟

في مراحله الأخيرة للكتابة، في الجزء الثاني من الفيلم سنرى الشخصيات بعد مرور 12 عامًا كيف تغيرت حياتهم، وما هي الصراعات والتحديات الجديدة التي يعيشها كل منهم سواء في العمل أو الزواج، عندما عُرض (أوقات فراغ) في 2006 كان يخاطب سن بعينه ويتحدث عن مشاكلهم، ونأمل أن يكون الجزء الثاني ناقلًا أيضًا لمشاكل ذلك الجيل بعدما مرت السنوات واختلفت حياتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، ومن سيشاهد الفيلم سواء كان متزوجًا ولديه أبناء أو منفصلًا أو مُقبل على الزواج سيجد نفسه.

وهل هناك أعمال أخرى تستعد لتقديمها الفترة المُقبلة؟

هناك بعض السيناريوهات التي أقرأها لكن لم أتخذ قراري بشأنها بعد.