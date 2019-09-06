تراند اليوم : مغنيات وراقصة.. 11 امرأة تلاحق نجما شهيرا بتهم التحرش...

وبحسب الوكالة فقد قالت المغنية إن دومينغو فاجأها في غرفة تبديل الملابس حيث أمسك صدرها، ثم غادر تاركاً إياها "مذهولة" و"مهانة"، منوهة أن ما حصل كان مؤلما للغاية.
وتعتبر ويلسون المرأة الوحيدة التي وافقت على الكشف عن هويتها في حديثها لوكالة "أسوشييتد برس" حول سلوك دومينغو، بينما أصرت أخريات على إبقاء هوياتهن سرية، لأنهن لا يزلن يعملن في مجال الأوبرا، ويتخوفن من ردود فعل سلبية للغاية.
يذكر أن 11 امرأة أخرى قد وجّهن أمس الخميس اتهامات بالتحرش الجنسي إلى نجم الأوبرا الإسباني، ، بعدما نقلت "أسوشييتد برس" عن ثماني مغنيات وراقصة، في 13 أغسطس الجاري، قولهن : " إنهن تعرضن للتحرش الجنسي على يد النجم الإسباني المتزوج، خلال فترة ثلاثة عقود بدءا بأواخر الثمانينيات، في مواقع عدة، بينها مؤسسات أوبرا حيث تولى مناصب إدارية عليا".
بينما قالت نحو ست نساء أخريات إلى جانب النساء التسع، إن تلميحات دومينغو أشعرتهن بالحرج.
وأوضح أكثر من ثلاثين شخصا آخرين من العاملين في الأوبرا أنهم شهدوا سلوكيات غير لائقة ذات صبغة جنسية من جانب دومينغو، وإنه كان يطارد الشابات معتمدا على نفوذه وثقته في أنه سيفلت من العقاب.
بينما رد دومينغو على الاتهامات، أمس، واصفا إياها بـ "المتناقضة" و"غير الصحيحة".
فيما طالبت دار أوبرا لوس أنجليس التي يديرها دومينغو المشورة القانونية الخارجية للتحقيق في المزاعم.
وأضافت أمس الخميس، أنها تتعامل مع الاتهامات "بجدية بالغة"، لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل أخرى في ظل استمرار التحقيق.
كما أعلنت دار أوبرا دالاس الأميركية، مساء أمس، عن إلغاء عروض بلاثيدو دومينغو المقررة في 11 مارس عام 2020، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه.