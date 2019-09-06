شاهد: بدر الشمري يتضامن مع نجمة the voice بعد سخرية مي العيدان من شكل جسمها

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، من الفنانة العراقية دموع تحسين، نجمة برنامج The Voice، في موسمه الماضي، بسبب زيادة وزنها. ونشرت مي العديان، فيديو لدموع تحسين من إحدى حفلاتها الفنية، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الله خوش جسم عليها.. ابي اصير مثل جسمها ابي. والي نفس ستايلها.. افيدوني اشلون”.

وحصدت تدوينة مي العيدان على العديد من التعليقات التي اتهمتها بالتنمر من دموع بسبب زيادة وزنها وذكرها البعض بعمليات التجميل وتكميم المعدة التي خضعت لها مؤخرًا. يذكر أن دموع تحسين، كانت ضمن فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وحصلت على لقب البرنامج للموسم الرابع، بفضل تصويت الجمهور لها.

وفي سياق متصل نشر ناشط مواقع التواصل الاجتماعي بدر الشمري مقطع فيديو عبر حسابه ب ” سناب شات” أعلن فيه عن تضامنه مع الفنانة دموع تحسين بعد هجوم مي العيدان عليها مؤكدا انه ليس من حق اى شخص الحكم على الآخرين وانتقاد مظهرهم داعيا لضرورة تقبل كلا منا للآخر.