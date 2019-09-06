منى السابر في أول تعليق لها عن ضم “محمد الترك” لأولاده: “لو عندي فيلا وفلوس كان...

خرجت ” منى السابر ” والدة الفنانة اللبنانية ” حلا الترك ” عن صمتها بالتعليق على قرار ابنتها بتركها والانتقال للعيش مع والدها المنتج ” محمد الترك ” وزوجته الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” . وظهرت منى السابر بمقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” وهى توضح السبب من وراء اختيار حلا العيش مع والدها حيث اختارت المال والرفاهية .

قائلة : ” هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” . وكانت قد أصدرت المحكمة منذ عدة أشهر حكمها النهائي بحضانة محمد الترك لأولاده بعد أن أعطت المحكمة حرية الاختيار ل ” حلا الترك ” بين البقاء مع والدتها أو والدها بعد أن بلغت سن الرشد . واختارت حلا العودة إلى العيش مجددا مع والدها بعدما تصالحت معه .