خرجت ” منى السابر ” والدة الفنانة اللبنانية ” حلا الترك ” عن صمتها بالتعليق على قرار ابنتها بتركها والانتقال للعيش مع والدها المنتج ” محمد الترك ” وزوجته الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” . وظهرت منى السابر بمقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” وهى توضح السبب من وراء اختيار حلا العيش مع والدها حيث اختارت المال والرفاهية .
قائلة : ” هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” . وكانت قد أصدرت المحكمة منذ عدة أشهر حكمها النهائي بحضانة محمد الترك لأولاده بعد أن أعطت المحكمة حرية الاختيار ل ” حلا الترك ” بين البقاء مع والدتها أو والدها بعد أن بلغت سن الرشد . واختارت حلا العودة إلى العيش مجددا مع والدها بعدما تصالحت معه .
كانت هذه تفاصيل خبر منى السابر في أول تعليق لها عن ضم “محمد الترك” لأولاده: “لو عندي فيلا وفلوس كان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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