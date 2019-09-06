رد ناري من إليسا بعد تعرضها للتنمر مرة أخرى لزيادة وزنها

مرة أخرى، تعرضت النجمة إليسا إلى حملة تنمر طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها ببطن منتفخ ووزن زائد في صورة مع زميلها فارس كرم.

ولكن هذه المرة خرجت ملكة الإحساس عن صمتها من خلال تغريدة نارية عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت فيها: “إلى كل الحاقدين موتوا بغيظكم!”.

ولاقت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً من جمهور إليسا الذين انهالوا بالتعليقات عليها.

وكانت التغريدة إشارة ورد بطريقة غير مباشرة على البلبلة التي أثيرت حول بطنها المنتفخ من خلال فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

وأضافت إليسا أن لا شيء يمكن أن يضايقها في وجود جمهورها وحبهم الكبير لها، وأكدت على حبها لهم، في الوقت الذي ينتظر به جمهورها أخباراً جديدة حول أخبار أعتزالها بعد طرح ألبومها المقبل.

وكانت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا، أعلنت عن اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على تويتر: “أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات”.