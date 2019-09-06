هاني عادل يكشف لـ "الوفد" حقيقة تحضير ألبوم جديد لـ"وسط البلد"

قال الفنان هاني عادل إنه يحضر لتقديم ألبوم غنائي جديد مع فريق "وسط البلد" خلال الفترة الحاليا.

وأكد "عادل" في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن الهدف الاول من طرح الألبوم أن تكون الأغنيات تحمل كلمات جديدة

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و مختلفة عن ما سبق من قبل.

يذكر أن آخر ألبومات فريق "وسط البلد" كان بعنوان "بنطلونى الجينز" وحقق نسب مشاهدة مرتفعة بموقع اليويتوب.