قال الفنان هاني عادل إنه يحضر لتقديم ألبوم غنائي جديد مع فريق "وسط البلد" خلال الفترة الحاليا.
وأكد "عادل" في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن الهدف الاول من طرح الألبوم أن تكون الأغنيات تحمل كلمات جديدة
يذكر أن آخر ألبومات فريق "وسط البلد" كان بعنوان "بنطلونى الجينز" وحقق نسب مشاهدة مرتفعة بموقع اليويتوب.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني عادل يكشف لـ "الوفد" حقيقة تحضير ألبوم جديد لـ"وسط البلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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