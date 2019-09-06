فراس سعيد يكشف للوفد ملامح شخصيته في فيلم ريما

يشارك الفنان السوري فراس سعيد بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "ريما"، مع المخرج معتز حسام.
وأكد "فراس" في تصريح خاص لـ "بوابةالوفد" أنه بدء في تصوير مشاهد دوره في العمل منذ عدة أيام، وأن كواليس العمل كانت تسود بين الحب والتعاونبين كاست العمل.
أضاف أنه يجسد شخصية ذات الطابع التراجيدى في أحداث الفيلم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.
فيلم "ريما" بطولة كل من: الفنان محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.
يشار إلى أن أحدث أعمال فراس سعيد في السينمائي فيلم "التاريخ السرى كوثر"، بطولة ليلى علوى، زينة، محسن محيب الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
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