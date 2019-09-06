هكذا نعى محمد حماقي والد الشاعر تامر حسين

نعى النجم محمد حماقي، والد الشاعر تامر حسين وذلك عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر". وغرّد حماقي قائلًا:"خالص عزائي في وفاة والد صديقي الشاعر تامر حسين ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويصبركم على فراقه". ويشار إلى أن أحدث أعمال محمد حماقي أغنية "قادرين نعملها"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

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