بالصور .. من على البحر.. شيري عادل تثير الجدل

أثارت الفنانة شيري عادل الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "عادل" بإطلالة مميزة على أحد الشواطي حيث ارتدت فتسانا ابيض وحازت الصور إعجاب جمهورها. Advertisements يذكر أن آخر أعمال شيري عادل مسلسل "السهام المارقة" مع النجم شريف سلامة وهاني عادل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج محمود كامل. سلامة وهاني عادل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج محمود كامل.

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