الليلة.. كارمن سليمان تُحيي حفلًا في دمياط

تحيي المطربة الشابة كارمن سليمان حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الجمعة بمسرح قصر الثقافة بمدينة دمياط الجديدة.
من المقرر أن تقدم كارمن سليمان خلال الحفل باقة من أروع أغنياتها، وان يحضر الحفل عدد كبير من جمهورها.
يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان، أغنية بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم"، وهي من كلمات محمد فتحي وألحان طارق شمس وتوزيع موسيقي أسامة سامي.
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