مسرح شو يستعد لتقديم رباعية فؤاد المهندس

يستعد المخرج "كريم الكسار" صاحب مشروع مسرح شو، لبدء تحضير "رباعية فؤاد المهندس"، على غرار الموسم الأول لمشروع "مسرح شو" حيث قدم ١٨ مسرحية على مدار هذا

العام.وقرر فريق مسرح شو البدء في بروفات الأجزاء الثانية لرباعية فؤاد المهندس للمؤلف "أحمد درويش "، وتتضمن أربع مسرحيات وهي "إنها حقا عائلة محترمة"، و " سك على بناتك" و " أنا فيه وأنت فيه"، و "سيدتي الجميلة"، ومن المقرر عرضهم في أول أكتوبر، و حتى ٦ اكتوبر المقبل، على مسرح الجامعة الأمريكية ومسرح الهوسابير .



