يستعد المخرج "كريم الكسار" صاحب مشروع مسرح شو، لبدء تحضير "رباعية فؤاد المهندس"، على غرار الموسم الأول لمشروع "مسرح شو" حيث قدم ١٨ مسرحية على مدار هذاالعام.
وقرر فريق مسرح شو البدء في بروفات الأجزاء الثانية لرباعية فؤاد المهندس للمؤلف "أحمد درويش "، وتتضمن أربع مسرحيات وهي "إنها حقا عائلة محترمة"، و " سك على بناتك" و " أنا فيه وأنت فيه"، و "سيدتي الجميلة"، ومن المقرر عرضهم في أول أكتوبر، و حتى ٦ اكتوبر المقبل، على مسرح الجامعة الأمريكية ومسرح الهوسابير .
كانت هذه تفاصيل خبر مسرح شو يستعد لتقديم رباعية فؤاد المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.