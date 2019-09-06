أيمن رضا بأعنف هجوم على باسم ياخور.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 06:54 مساءً - هاجم الممثل السوري ​أيمن رضا​ زميله الممثل ​باسم ياخور​ على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت هو ان رضا تلفّظ بكلمة غير محببة بدون ان يُكمّلها امام الآلاف من المتابعين، اذ انه كتب: “باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الان ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي”.

الجدير ذكره ان أيمن رضا كان قد حلّ مؤخرا ضيفا في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه باسم ياخور، وسيطر التوتر حينها على جزء من الحلقة.