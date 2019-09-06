نبيلة عبيد لـ"العين الإخبارية": هناك أفلام أتمنى حذفها من مشواري الفني

أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن سعادتها الغامرة بإطلاق اسمها على الدورة رقم 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط (8- 13 أكتوبر/تشرين الأول)، معتبرة أنَّ التكريم يُشعِر الفنان بأنَّه على قيد الحياة وأن أعماله تركت بصمة فيها.

"العين الإخبارية" أجرت حواراً مع عبيد التي اشتهرت بلقب "نجمة مصر الأولى"، كشفت فيه أهم محطات مسيرتها الفنيّة وأسباب غيابها عن الساحة الفنية والشخصيات التي أثَّرت في حياتها.

كيف تلقيت نبأ تكريمك؟

أشعر كثيراً بالفخر لأنَّ تكريم الفنان في حياته يُشعِره ببصمته فيها، كما تربطني ذكريات جميلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي، إذ تسلَّمت أول جائزة في مشواري الفني من هذا المهرجان عن دوري في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمراً" (إنتاج عام 1979)، وكان يرأس المهرجان وقتها الراحل كمال الملاخ.





هل كانت رحلة صعودك صعبة؟

بكل تأكيد، فقد تعبت كثيراً حتى يعرفني الناس، بدأت بفيلم رائع هو "رابعة العدوية" (إنتاج 1963) ثم "المماليك" أمام الفنان عمر الشريف (إنتاج 1965).

ورغم هذه الانطلاقة القوية تعثَّرت وابتعدت فترة، وسافرت إلى لبنان وسوريا وشاركت في بطولة العديد من الأفلام هناك، لكنها لم تعجبني وندمت عليها جداً، أشعر بالندم الشديد على كل الأفلام التي صوَّرتها خارج مصر.

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لماذا؟

كانت كلها أفلام تجارية، لا تحمل رسالة أو رؤية، لذا أشعر بالندم وأتمنى حذفها من مشواري الفني.





مَن الشخصيات التي أثّرت في اختياراتك؟

الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس علمني كيف اختار وساعدني كثيراً في الاطلاع وتكوين وجهات نظر، وتعاونت مع كتاب كبار أمثال محمود أبوزيد، وحيد حامد، بشير الديك، ومخرجين لديهم رؤية مهمة مثل عاطف الطيب، سعيد مرزوق، حسين كمال، كل هذه الشخصيات تعلمت منها وساهمت في نجوميتي وانتشاري.

هل تشعرين بالتضحية من أجل الفن؟

نعم قدَّمت تضحيات كثيرة بسبب حبي الشديد للتمثيل، فقد حرمني الفن من أجمل إحساس في الدنيا وهو "الأمومة"، مرّ قطار العمر في العمل ونسيت الأمومة، الفن أيضاً لم يسمح لي بتأسيس بيت وعائلة فكل الرجال الذين طلبوا يدي للزواج كان شرطهم الوحيد الاعتزال والابتعاد عن الساحة وكنت دائمة الرفض بسبب حبي للتمثيل.

هل تفكرين في الاعتزال؟

هذا مستحيل، سأعمل حتى آخر لحظة في عمري، وأنا حالياً مشغولة بالتحضير لمشروع فني ضخم.

ما أصعب لحظات حياتك؟

عندما ماتت أمي وعندما رحل عن الدنيا صديقي المخرج حسين كمال.



