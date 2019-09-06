هل تدفعُ كايلي جينر ثمن أغراض ورحلات عائلة كارداشيان الباذخة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة الأمريكية، كايلي جينر بأن إخوتها "عائلة كارداشيان" يسخرون منها بسبب وضعها المالي، باعتبارها أصغر مليارديرة في العالم.

وأوضحت النجمة خلال لقاء تليفزيوني في الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة من عرض إلين دي جينيريس بجانب والدتها كريس جينر، حقيقة الإنفاق على شقيقاتها خلال العطلات.

وقالت كايلي إن شقيقاتها كيندال جينر وكيم وكلوي وكورتني كارداشيان يسخرن من ثروتها، لكنهن فخورات بها.

وسألت المذيعة كايلي: "هل يسمونك كايلي المليارديرة؟ أعني أنهم كانوا جميعًا يعملون لسنوات وفجأة أصبحتي أنتي أصغر مليارديرة، مواصلة: "هل يسخرون منك؟ هل يمنحوكي وقتًا جادا؟".

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فأجابت كايلي جينر: "لا أعرف لكنهم فخرون بي حقا"، مضيفةً:"عندما نكون في دردشة جماعية، نتحدّث مثلًا عن المكان الذي يجب أن نذهب إليه في رحلة، فيسخرون هل ستدفعين ثمنها؟".

وعندما سألت عما إذا كان أخوتها يتوقعون منها حقًا أن تدفع ثمن أغراضهم، أجابت والدتها كريس: "لا، لا يفعلون ذلك حقًا. فقط تدفع لي أشيائي".

كما تحدّثت جينر أيضًا عن ستورمي، ابنتها الصغيرة من مغني الراب ترافيس سكوت، قائلةً:"إنها تأتي معي في كل مكان، طفلة جيدة، كما أنها تحب الموسيقى".