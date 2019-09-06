شريف سلامة مهندس ديكور فى "نصيبى وقسمتك 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان شريف سلامة خلال أحداث الحكاية الجديدة من مسلسل "نصيبى وقسمتك3" والتى تحمل عنوان "نص حياة"، شخصية مهندس ديكور فى إحدى الشركات، ويواصل سلامة تصوير مشاهده فى الديكورات الخاصة بالعمل والتى تجمع بينه وبين الفنانة سلوى عثمان ورانيا منصور وآخرين من النجوم. وتتضمن حدوتة "نص حياة"، خمس حلقات كعادة المسلسل الذي يتضمن حكايات منفصلة كلاً منها تصل إلى خمس حلقات تعرض أسبوعياً. Advertisements وانتهى صناع المسلسل من تصوير أول 3 حكايات الأولى "براد شاى" المقرر عرضها يوم السبت المقبل، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، ويتم تصوير الرابعة حالياً بعنوان "نص حياة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.

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