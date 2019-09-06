شكرا لقرائتكم خبر عن روزي هنتنجتون وايتلى بـlook سيتيناتى.. ونظارتها بـ328 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم النجمة و السوبر موديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي كيف تبرز جمال إطلالتها ، حيث تلتقط دائما الصور التي تحمل روح الإثارة وهو ما يخطف دائما أنظار عشاقها ومرتادي صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الأجتماعي .

وظهرت روزي هنتنجتون وايتلي بصورة جديدة نشرتها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ، ظهرت روزي البالغة من العمر 32 عام باطلالة " ستيناتي" مميزة ، فكانت ترتدي " جاكت باحدي درجات اللون البني ، و نظارة شمس من تصميم " Bottega Veneta " وصل سعرها الي 328 جنيه استرليني .

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