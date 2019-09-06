شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منى جبر تخطف القلوب فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد ظهورها بأحد المهرجانات لتكريمها بعد سنوات طويلة من الاختفاء، خطفت الفنانة المعتزلة منى جبر القلوب بطلتها، إذ ظلت لفترة طويلة عالقة بأذهان الجمهور بعينيها الخضراوتين وجمالها اللافت.

واختفت منى جبر عن الظهور الإعلامى لسنوات طويلة بعد اعتزال مجال الفن فى التسعينيات، وبسؤالها عن السبب قالت فى تصريحات صحفية "إنها حققت ما تمنت، وتفضل التواجد بجانب أسرتها وأحفادها".

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منى جبر حاصلة على ماجيستير فى الآداب بدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج فى التليفزيون وقدمت برنامج فن الباليه فى فترة الثمانينات على التليفزيون المصرى، وكانت زوجه لفنان الباليه عبد المنعم كامل ومن قبله زوجه للمخرج هانى لاشين، وهى شقيقة الممثلة ناهد جبر، ثم شاركت فى أعمال سينمائية حتى اعتزلت أوائل التسعينيات بعد أن لمعت نجوميتها فى فيلم الحفيد، ومن أهمها: "أنياب" و"النداهة"، ومسلسل "لن أنساه أبدًا".