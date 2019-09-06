إيميه الصيّاح تحتفل بعيد زواجها

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متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت مقدمة البرامج والممثلة إيميه الصيّاح المتابعين على انستغرام بصورة رومنسية لها مع زوجها فريد نجار على البحر، وذلك بمناسبة عيد زواجهما الخامس.
وقد أرفقت إيميه الصيّاح الصورة بتعليق مؤثر للغاية جاء فيه: “قلبانا كانا ينبضان كقلب واحد على مدى 210,355,200 دقة”.
وتابعت إيميه الصيّاح: “مع كل عام وكل نعمة، أتأكد أكثر بوجود توائم الروح، الحكايات الخيالية والمعجزات. نعم! إنها موجودة وتحصل حقاً.. إنها تحتاج فقط الى الحب والإخلاص والصبر والأهم من ذلك الإيمان”.
وختمت إيميه الصيّاح منشورها: “عيد زواج سعيد لنا”.
واللافت أن إيميه الصياح نشرت أيضاً على خاصية الستوري مجموعة من الصور التي روت من خلالها تفاصيل قصة حبها مع زوجها فريد نجار من العام 2007.
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