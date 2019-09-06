هل يعود لويس انريكيه؟

متابعة بتجــــــــــرد: يتطلع مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم روبرت مورينو الى تحقيق الفوز الأول لإسبانيا على رومانيا مساء الخميس في العاصمة بوخارست ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الأوروبية 2020.
ولم يسبق لإسبانيا أن فازت على الاراضي الرومانية في 6 مواجهات بين الفريقين اذ خسرت في 3 مناسبات وتعادلت بثلاث أخرى. وصرّح مورينو في مؤتمر صحافي الثلثاء عن استعداده للتخلي عن منصبه للمدرب السابق لويس إنريكيه اذا ما أبدى رغبته في العودة للمنتخب واستلم مورينو تدريب المنتخب الإسباني في حزيران الماضي بعد تنحي إنريكه بسبب إصابة ابنته بمرض عضال أدى الى وفاتها الأسبوع الماضي.
وعمل مورينو سابقاً كمدرب مساعد لإنريكيه مع المنتخب الإسباني منذ تولي الأخير مهامه بعد خروج اسبانيا من مونديال روسيا 2018 ومع فرق روما في الدوري الايطالي وسلتا دي فيغو وبرشلونة في الدوري الإسباني.
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